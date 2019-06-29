مركز بان كي مون الدولي في فيينا يعرب عن قلقه من التوترات فى الشرق الأوسط

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أعرب مركز "بان كي مون" للمواطن العالمي اليوم عن قلقه من تصاعد التوترات السياسية فى الشرق الاوسط، مشيرا الى ضرورة دعم الجهود الدولية لنشر الامن واستعادة الاستقرار فى المنطقة.

وقال المركز - في بيان اليوم الجمعة من مقره في العاصمة النمساوية فيينا - أنه شارك فى مؤتمر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والذي انطلقت أعماله فى فيينا اليوم الجمعة بحضور خبراء دوليين من مختلف دول العالم.

ونوه البيان الى تأكيد الدكتورة لاسينا زيربو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى كلمتها فى افتتاح المؤتمر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحتل الأولوية فى خطة عملنا.

وأشار البيان الى أهمية حشد الجهود الدولية لدعم جهود حظر الانتشار النووي.

وسلط البيان الضوء على قول الدكتور هاينز فيشر الرئيس النمساوي السابق والرئيس المشارك لمركز بان كي مون العالمي أننا جميعًا بحاجة إلى التعامل مع قضايا التسلح النووي بأقصى درجة من الجدية والإلحاح.