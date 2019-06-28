الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي يدافع عن اتفاق إيران النووي

دافع أندريس فوج راسموسين الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي" ناتو" عن الاتفاق الدولي الهادف إلى الحد من طموح إيران النووي ، لكنه وصفه بأنه "غير كامل".

وقال راسموسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعتقد ان البديل أسوأ بسبب أن البديل هو أنه ليس لديك أي سيطرة .. وليس لديك أي نظرة داخل برنامجهم النووي وطموحهم النووي".

وأضاف : "إذا نجحت إيران في تطوير أسلحة نووية فإن هذا سوف يطلق سباق تسلح خطير جدا في المنطقة".

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق عام 2015، وفرضت عقوبات على طهران، في الوقت الذي يدعم فيه الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا الاتفاق.

وأعرب راسموسين عن رأيه بأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق كان محاولة لدفع إيران للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى. وقال: "هي بالتأكيد استراتيجية تتسم بالمخاطرة ولكنها بالطبع قد تنجح".

ووفقا لراسموسين فإن هذا النهج كان مشابهاً لمحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعامل مع كوريا الشمالية، قائلا إنه يعتقد "أنه ينبغي على الولايات المتحدة التركيز أكثر على الاصطفاف مع الحلفاء الآخرين مثل الحلفاء الأوروبيين".

وقال إنه إذا تم إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي مهم استراتيجيا لشحنات النفط العالمية، فسيكون ذلك "كارثيا على الاقتصاد العالمي".