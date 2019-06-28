المبعوث الأمريكي لطهران: أموال الشعب الإيراني تهدر في دعم نظام الأسد والإرهاب

• أوضحنا لدول العالم أنه لا يمكن التعامل تجاريا مع واشنطن وطهران في وقت واحد

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، إن الضغط الاقتصادي على إيران يؤتي ثماره، مطالبًا النظام الإيراني بتغيير سلوكه.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن أموال الشعب الإيراني تهدر في دعم نظام الأسد والمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وتصرف في دعم الإرهاب، لافتًا إلى أن الحرس الثوري يسيطر على 50% من الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لدول العالم بأنه لا يمكن التعامل تجاريا مع واشنطن وطهران في وقت واحد، متابعًا: «إيران معزولة تماما بسياساتها الخارجية، المجتمع الدولي يرفض سلوكيات إيران، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.