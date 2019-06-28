عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لكلمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام قادة قمة العشرين قبل حفل العشاء الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب «آبي» بالحضور، متمنيًا أن تلقى مراسم الاستقبال والحضارة اليابانية قبول لديهم، موضحًا أنه حرص أن تتكون مائدة الطعام المعدة لهم من الطعام الياباني؛ ليتماشى مع الثقافة اليابانية، معقبًا: «من فضلكوا انظروا إلى قائمة الطعام أمامكم».

وتابع: «تعالوا إلى اليابان، وأريدكم أن تشاركوا معي في رفع الكؤوس وأنتم جالسين، مع تمنياتي للجميع بالنجاح».

ويذكر أن الرئيس السيسي، وصل أمس الخميس، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، والتي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين، وتناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي، ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، فضلًت عن سُبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

وشارك الرئيس السيسي، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر البلدين، فضلًا عن ما تمثله مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.