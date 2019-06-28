لافروف: بوتين وترامب أكدا عزمهما على استئناف الحوار بين البلدين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أكدا مجددًا عزمهما على استئناف الحوار بين البلدين.

وأضاف لافوف أن الرئيسين أعربا - خلال اجتماعهما على هامش قمة العشرين في اليابان، وفقا لتصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - عن استعدادهما لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المُشترك مُستقبليًا، متابعا: "الحالة المزاجية جيدة جدًا، والمناخ بناء... وقد أكد الجانبان رغبتهما في مناقشة مجموعة واسعة من الملفات، بداية من الاقتصاد وحتى الاستقرار الاستراتيجي.. ولقد أكدنا مبادراتنا التي قمنا بعرضها في هامبورج وفي هلسنكي العام الماضي.. كما قال الرئيس ترامب إن موظفيه الذين حضروا الاجتماع سُيطلب منهم العمل على تلك القضايا مع نظرائهم في موسكو".

ويُشار إلى أن الرئيسين شددا خلال اجتماعهما -الذي عُقد في وقت سابق من اليوم، واستغرق 80 دقيقة- على أهمية المفاوضات في استمرار الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن العديد من الملفات المطروحة على الساحة الدولية، والتي تشمل: الوضع الراهن في سوريا وأوكرانيا.

وقد التقيا كلا من بوتين وترامب في قمة العشرين، التي عقدت في هامبورج بألمانيا، في يوليو 2017، وكذلك، في هلسنكي في الـ16 من يوليو الماضي.