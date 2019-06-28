حريق غابات في إسبانيا و400 رجل يكافحون لإطفائه

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أعلن أنتوني راموس، المسؤول بهيئة الإطفاء في إسبانيا اليوم الجمعة، أن حريقا في مقاطعة تاراجونا الكتالونية دمر نحو 6500 هكتار من الغابات.

وأضاف راموس أنه رغم بدء عملية ناجحة الليلة الماضية لإطفاء الحريق، لم يتم السيطرة عليه بشكل كامل.

وشارك حوالي 400 من رجال الإطفاء في مكافحة الحريق، تدعمهم مروحيات وطائرات أخرى.

وقال وزير الداخلية الكتالوني ميكيل بوخ للصحفيين في فينيبر إن الحريق اندلع في مساحة تبلغ20 ألف هكتار، مضيفا أن ارتفاع درجة الحرارة والرياح القوية يعقدان مهمة إطفاء الحريق.

واندلع الحريق أمس الأول الأربعاء، وتم إخلاء عدة منازل في "توري دي لاسبانيول" و"فليكس" و"فينيبر" و"لا بالما ديبر" أمس الخميس.