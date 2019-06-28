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فيديو.. قادة دول «بريكس» يجتمعون على هامش قمة العشرين

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:56 م

 

عقد قادة دول مجموعة «بريكس»، اليوم الجمعة، اجتماعًا على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا بمدينة أوساكا اليابانية.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يظهر جانبًا من اجتماع قادة «بريكس»، الذي أكد خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل من أجل استقرارها.

وأشار إلى ضرورة مواصلة مساعدة السلطات السورية في إيصال الإمدادات الإنسانية وإنعاش اقتصادها المدمر والبنية التحتية وعودة اللاجئين، معقبًا: «هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية».

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