لايزال عالم البحار يبهر الإنسان بمخلوقاته الغريبة بمختلف ألوانها وأشكالها، حيث تمكن صياد روسي من صيد مجموعة رائعة ومختلفة من الأسماك بواسطة السفينة التي يعمل عليها، تشابهت في تعبيراتها وشكلها مع تعبيرات البشر..

وعرض موقع "ديلي ميل" البريطاني، مجموعة من الأسماك الغريبة والمختلفة التي اصطادها الصياد رومان فيدترسوف، من أعماق البحار، بدأت من أسماك شقائق النعمان ذات المظهر الجميل وحتى الأسماك ذات الزعانف المخيفة.

يقضي رومان، 39 عامًا، معظم وقته على سفن صيد الأسماك المكلفة بصيد الأسماك التجارية مثل سمك القد وسمك الحدوق والماكريل، ما وفر له الوقت لممارسة هوايته المحببة وهي الصيد.

وتوجد تلك الأسماك المائية الجميلة التي تمكن رومان من صيدها أساسا في البحار النرويجية مثل بحر بارنتس، بينما جاء بعضها من المحيط الأطلسي.

اهتمام رومان بصيد الأسماك ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة ليس بغريب، حيث درس في جامعة "مارين" في مدينة مورمانسك الروسية، ويعتبر خبير في معالجة وتحضير الأسماك.