وزير التعليم العالي: البدء في إعداد جداول امتحانات الفرق النهائية بالجامعات بشكل مريح للطلاب

عبد الغفار: كل اللي بنعمله دة عشان لما الولاد يتنافسوا مع حد يبقى معاهم درجات وميبقاش اسمهم دفعة الكورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تلقى تقارير مبشرة من الجامعات حول امتحانات الفرق النهائية، مشيرًا إلى البدء في تسكين كل طالب في حجرة منفصلة في المدن الطلابية للطلاب المغتربين.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن استعدادات الإجراءات الاحترازية للجامعات تسير بشكل جيد جدًا طبقًا لتوصيات وزارتي الصحة والتعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى البدء في إعداد جداول امتحانات الفرق النهائية بالجامعات بشكل مريح للطلاب، حتى تسير الأمور بيسر وسلام، بحسب تعبيره.

واستطرد: «كل اللي بنعمله دة عشان نعدي السنة الدراسية على خير والولاد يتخرجوا ولما يتنافسوا مع حد قبلهم أو بعدهم بدفعة يبقى معاهم درجات في إيديهم وميبقاش اسمهم دفعة الكورونا».

ووجه حديثه لطلاب الفرق النهائية بالجامعات: «كان سهل علينا نلغي السنة ومكنش حد هيلومنا، بس هتعرفوا قيمة التعب اللي بنعمله دة بعدين»، مؤكدًا أن الاكتفاء بتقديم الفرق النهائية لأبحاث علمية سيضر بمستقبل الطلاب المهني.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال، في مايو الماضي، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توافقت على أن يكون الأول من يوليو المقبل موعد بدء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات.