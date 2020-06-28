زراعة نباتات الغابة لاستصلاح الأرض المحروقة بالأمازون

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تقوم جمعيات أهلية فى مناطق الأمازون البرازيلية، بزراعة نباتات الغابة الأصلية بالأراضى المحروقة؛ لإعادة إصلاحها وجلب دخل صديق للبيئى للأهالى من السكان الأصليين.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يقوم مركز النشاط التجريبي للغابات بمنطقة أجوس إريبيينس فى الأمازون، بانتقاء الأراضى المتضررة بالحرائق لزراعتها بنباتات فول جاك وبازيلاء غوانجو وشجر كومورو؛ لإصلاح الأرض، وبنفس الوقت إنتاج محاصيل تستخدم فى صناعة مستحضرات التجميل.

وفى ولاية أولتر دو شيو، تقوم منظمة الصحة والسعادة بالتنسيق مع السكان الأصليين لإمدادهم بالشتلات والخبرة لزراعة النباتات الأصلية فى برنامج يشمل توفير الرعاية العلاجية لأهالى القرى النائية بغابات الأمازون.

وتقوم المنظمة بالإشراف على زراعة نباتات البو البرازيلة المستخدم بصناعة الأخشاب واليوروكوما المستخدمة بصناعة أحمر الشفاه والروزا بو المستخدمة فى صناعة العطور كما تقوم المنظمة بتوزيع 40 ألف من بذور تلك النباتات على القرى المختلفة بالمنطقة لتعزيز مفهوم استزراع الغابات.

وتواجه منظمة الصحة والسعادة هجوما من حكومة الرئيس جايير بولسنارو الداعم لتجريف الأمازون إذ قامت الشرطة نوفمبر الماضى بمداهمة مقر المنظمة والقبض على 4 إطفائيين متطوعين بتهمة افتعال حرائق الأمازون لجلب دعم خارجى.

وعلى الصعيد المجتمعى قام الكثير من السكان المحليين بنطاق عمل المنظمة بتبنى الفكرة وزراعة نباتات الغابات فى حدائق منزلهم بجانب الأراضى المتضررى التى يجرى العمل لإصلاحها.

يذكر أن الكثير من مساحات الأمازون تعرضت لحرائق بسبب تمدد المراعى والمزارع على حساب الغابات.