الأوقاف: إعادة النظر في تعليق صلاة الجمعة حال استمرار التزام المصلين بالضوابط

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه حال استمرار التزام المصلين بروح الانضباط والضوابط الإجرائية والاحترازية والوعي المجتمعي الذي التزم به الجميع عند فتح المساجد فإنه سوف يعرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء؛ للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

وناشد وزير الأوقاف -في تصريحات اليوم الأحد- جميع العاملين بالوزارة وكل المصلين بالالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة؛ حتى يتمكن من رفع تقرير إيجابي إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.

وأضاف أن صلاة الجمعة القادمة ستكون بذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، ويصلى ظهر الجمعة القادمة ظهرا بالمنازل أو الرحال، لافتا إلى أنه سيتم نقل الصلاة عبر شاشات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط في ما لا يتجاوز عشرين فردا للحفاظ على سلامة النفس.