محافظ جنوب سيناء يبحث مشكلات المستثمرين بمنطقة نبق

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمندوب شركة جلوبال للطاقة، في حضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ؛ لبحث حل مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة نبق في شرم الشيخ.

واقترح محافظ جنوب سيناء، جدولة المديونات الخاصة بمناطق الإسكان السياحي والفندقي بمدينة شرم الشيخ، وعقد بحضور ممثلي التنمية السياحية وشركة جلوبال ومستثمري منطقة نبق، لدراسة آليات جدولة المديونات.

ومن جانبه، رحب مندوب الشركة بمقترحات محافظ جنوب سيناء، وأبدى تعاونه واستعداد الشركة التام، لقبول جميع المقترحات والحلول التي يقرها اللواء خالد فودة.

وأكد على تعاونه مع المحافظة والمستثمرين للصالح العام للخروج من هذه الأزمة، واسترداد مستحقاتها بطرق ميسرة، وضمان سداد مستحقات الدولة.