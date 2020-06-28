نيويورك تسجل أقل عدد وفيات منذ تفشي كورونا

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، 5 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد سجلته الولاية منذ تفشي الوباء، بحسب فضائية «العربية».

وتقول صحيفة «نيويورك تايمز»، إن أكثر من 2،551،100 شخص في الولايات المتحدة أصيبوا بالفيروس التاجي، وتوفي 125،700 على الأقل، مؤكدة أن أعداد الحالات تتزايد في معظم أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك في العديد من الولايات التي كانت بين أولى حالات إعادة الفتح.

تضيف الصحيفة، أن نيويورك شهدت انخفاضًا كبيرًا في حالات الإصابة الجديدة أيضا، وجميع أجزاء الولاية في مراحل مختلفة من إعادة الفتح، في مدينة نيويورك، التي كانت بها معظم حالات الولاية، سُمح للعاملين في المكاتب بالعودة، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على الشركات تقييد قدرتها، مشيرة إلى أن الكثيرين يختارون عدم العودة إلى العمل داخل المؤسسات.