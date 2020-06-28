أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، استئناف الموسم الحالي من الدوري، في 15 من أغسطس المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم، الأحد، في العاصمة الخرطوم.

ووفقًا لصحيفة «كفر ووتر» السودانية فإن كمال شداد، رئيس اتحاد الكرة، أكد أن الاتحاد تسلم موافقة من قبل لجنة الطوارئ الصحية باستكمال الموسم وفق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا).

وصوت أعضاء مجلس الإدارة على اقتراحين تقدم بهما نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المالية، المهندس نصر الدين حميدتي، وعضو المجلس محمد سليمان، الأول باستئناف المسابقة والثاني بإلغائها.

وحضر الاجتماع 17 عضوا، منهم 5 عبر تقنية الفيديو، بينما خضع المقترحان للتصويت وقد رجح مقترح عودة النشاط بعدد 10 أصوات في مقابل 7 أصوات طالبوا بإلغاء الموسم.