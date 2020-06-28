ماكنرو: رحلة فيدرر في الجراند سلام لم تنته بعد

أبدى باتريك ماكنرو، لاعب التنس الأمريكي المعتزل وبطل بطولة رولان جاروس، عن ثقته بقدرة السويسري روجر فيدرر، في تحقيق لقب بطولة من بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، الموسم المقبل.

وتحدث ماكنرو، في تصريح لصحيفة "فوربس" عن الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب السويسري، مشيرا إلى أنه لن يتفاجأ إذا استطاع السويسري تحقيق لقب جراند سلام الموسم المقبل".

وقال: "أعتقد أن روجر يستطيع الفوز ببطولة كبرى الموسم المقبل، الآن هو يتماثل للشفاء بعد العملية الجراحية، وسيأخذ قسط من الراحة، وهو يحتاج إلى هذه الفترة من الراحة ليعود بقوة".

وأضاف: "سنة 2017 ابتعد عن الملاعب، ولم يتوقع أحد فوزه ببطولات كبرى، لكنه فاز بأستراليا وبعد ذلك ويمبلدون، لذا أنا أثق بمقدرته هذه المرة أيضا".

جدير بالذكر أن روجر فيدرر يحتل حاليا التصنيف الرابع عالميا، وأعلن في وقت سابق أنه خضع لعملية جراحية في الركبة، ولن يشارك فيما تبقى من بطولات هذا الموسم، على أن يعود إلى الملاعب بداية الموسم المقبل.