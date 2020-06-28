ضبط 1204 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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ضبطت شرطة التموين بوزارة الداخلية 1204 قضية تموينية خلال 24 ساعة، ضمن حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وجاءت أبرز المضبوطات بالقبض على صاحب ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية؛ لحيازته طن "كبدة، كلاوي، سجق" غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي الإسكندرية تم ضبط تاجر حبوب "مورد أقماح" حال توريده 22 طن "أقماح محلية" غير صالحة للإستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس"، ومخزنة باعتبارها حصاد موسم 2020 لإحدى الشون التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحجبه عن التداول (1780) قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها.

وفي القاهرة تم ضبط المدير المسؤول عن مركز "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لحيازته 4 أطنان "سكر حر" معبأ "منتج نهائي، تحت التعبئة" مجهول المصدر.

كما تم ضبط صاحب شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لحيازته (9 آلاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، كمامة، قلم أنسولين") مجهولة المصدر.

فيما تم شن حملات نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، حيث أسفرت عن ضبط 180 قضية بإجمالي مضبوطات 17 ألف عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.