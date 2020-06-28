توقيف 53 متظاهرا في هونج كونج بتهمة التجمع غير القانوني

ألقت الشرطة في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، القبض على 53 شخصا، بواقع 41 رجلا و 12 سيدة، وذلك بتهمة التجمع غير القانوني.

وذكرت شرطة المنطقة - في بيان اليوم الأحد - أن المتظاهرين كانوا يتحركون بالقرب من شارع "ساي يونج تشوي" في مدينة "مونجكوك"، حيث أغلقوا بعض الطرقات ورددوا شعارات وتصرفوا بطريقة غير ملائمة أو منظمة، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب منفذي القانون، إلا أن بعض المتظاهرين رفضوا الاستجابة والمغادرة، وهو ما اضطر قوات الأمن إلى إلقاء القبض عليهم.

وأضاف البيان، أن ضباط الشرطة استخدموا رذاذ الفلفل لوقف الأعمال غير القانونية وألقوا القبض على العدد سالف الذكر، فيما تم استعادة النظام العام في المنطقة.