هجوم ريدينج: خيري سعد الله يمثل الإثنين أمام المحكمة لمواجهة 6 تهم بالقتل والشروع في القتل

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اتهم رجل رسميا بقتل ثلاثة رجال طعنا في حديقة ريدينج، جنوبي انجلترا.

وقالت شرطة منطقة تيمز فالي، التي وقع الحادث في نطاقها، إن خيري سعد الله، 25 عاماً، متهم بثلاث تهم بالقتل وثلاث تهم أخرى بالشروع في القتل.

وتوفي الأصدقاء جيمس فورلونغ، 36 عاماً، وديفيد ويلز، 49 عاماً، وجو ريتشي بينيت، 39 عاماً، في الهجوم الذي وقع في يوم 20 يونيو/حزيران.

وتعاملت الشرطة مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.

وسيمثل سعد الله أمام محكمة وستمنستر يوم الاثنين.

وسافر سعد الله إلى المملكة المتحدة قادماً من ليبيا في عام 2012. وطالب باللجوء، ثم تم منحه حق الإقامة في البلاد في عام 2018.

ولا تزال شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرقي البلاد تقود التحقيقات.



وكان فورلونغ رئيساً لأقسام التاريخ والحكم والسياسة في مدرسة هولت في ووكينغهام.

وقال والداه إن ابنهما "جميل وذكي وصادق وممتع" و"سيعيش في قلبينا إلى الأبد".

وريتشي بينيت مواطن أمريكي انتقل إلى المملكة المتحدة قبل 15 عاماً.

وقال والده روبرت ريتشي لشبكة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية إن الأسرة "محطمة القلب". وقال إن ابنه، الذي كان في الأصل من فيلادلفيا، "رائع ومحب للناس".

وقد وُصف ويلز، الذي كان عالما، بأنه "سعيد دائماً" وشخص "يجعل الناس يبتسمون دائماً".

وغادر ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم المستشفى.

وقفة احتجاجية افتراضية

أضاءت عائلات الضحايا الشموع في وقفة في ريدينغ، والتي بثها المجلس المحلي على الإنترنت.

وبدأت الوقفة في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بمناسبة مرور أسبوع على الهجوم.

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتل من بين المسؤولين المشاركين في الوقفة التأبينية.