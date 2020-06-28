ارتياح بين طلاب «علمي رياضة» بالهرم لسهولة امتحان الديناميكا

المراقبون يخبرون الطلاب بترك أحد الأسئلة لوجود خطأ به

أبدى طلاب شعبة علمي رياضة، سعادتهم لسهولة امتحان الديناميكا، أمام لجان مدرسة الإيمان بالهرم، حيث أكد الطلاب على ابتعاد الأسئلة عن التعقيد، وقدرتهم على إنهاء الامتحان قبل مرور الوقت المخصص له.

ونوه تامر أيمن، أحد الطلاب الثانوية العامة، إلى سهولة الامتحان، مؤكد أن الأسئلة لم تخرج عن المراجعات التابعة للوازة، وعبر المنصة الإلكترونية.

واتفق معها في الرأي، محمود أحمد، أحد الطلاب، لافتا إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يأتي أي سؤال من خارج المنهج، فضلا عن تعاون مسؤولي اللجان في فرض حالة من الهدوء والاستقرار وتوفير مناخ جيد للطلاب لانجاز الامتحان.

وأشار يوسف محمد، أحد الطلاب، إلى أن الامتحان كان عبارة عن 18 سؤالا وتم إلغاء إحدى الأسئلة، حيث أخبر المراقبون الطلاب بترك هذا السؤال وهم داخل اللجان، منوها بأن الوقت الزمني لإنجاز الامتحان كان كافيا، وغالبية الطلاب استطاعت الانتهاء من الامتحان قبل الوقت المخصص له.

وأكد رضا صبري، أحد الطلاب، أنه منذ استلام ورقة الامتحان، وشعر الطلاب بارتياح للأسئلة، نظرا لقلتلها من ناحية، وكونها أسئلة مباشرة لاتحتوى على أي تعقيد، متمنيا أن تأتي كافة الامتحانات المتبقية، على نفس مستوى الديناميكا.

واستقبل أوليا الأمور أبناءهم بالأحضان والقبلات، ورسمت الابتسامات على وجوههم أمام اللجان.