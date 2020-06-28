تعديل اسم معهد ويلسون بجامعة برنستون الأمريكية لاعتبارات مكافحة العنصرية

واشنطن - د ب أ

عمدت جامعة برنستون، الشهيرة بأنها جامعة الصفوة في المجتمع الأمريكي، إلى تعديل اسم معهد العلوم السياسية بها والذي ظل يحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون حتى الآن.

وأوضح رئيس الجامعة كريستوفر أيسجروبر اليوم السبت قائلا في كلمة مكتوبة: "عنصرية ويلسون كانت بارزة ولها تبعات هائلة حتى بمقاييس الحقبة التي عاش فيها".

وأضاف أيسجروبر أن جامعة برنستون لم تبجل ويلسون الذي شغل منصب رئيس البلاد في الفترة من 1913 إلى 1921 بسبب عنصريته ولكنه لم يتمكن من النأي بنفسه عن هذه العنصرية.

واستدرك أيسجروبر قائلا: "وهذه هي المشكلة، فبرنستون كان جزءا من أمريكا التي قللت غالبا من شأن العنصرية أو تجاهلتها أو تسامحت معها"، مبينا بالقول إن هذا سمح باستمرار "أنظمة ميزت ضد السود".

وجاء قرار تعديل الاسم بناء على توصية أصدرها يوم أمس الجمعة مجلس الإشراف على الجامعة.

وسيطلق على المعهد مستقبلا "معهد برنستون للشؤون العامة والدولية".

وكانت هيئة مجلس الإشراف رفضت طلبا بتعديل الاسم في 2016 برغم احتجاجات قام بها الطلاب.

وأوضح أيسجروبر أن وفاة جورج فلويد بصورة وحشية على يد الشرطة الأمريكية أدت إلى احتجاجات عنيفة ضد العنصرية.