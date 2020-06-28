 الإيراني أوميد إبراهيمي يعود للأهلي القطري - بوابة الشروق
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الإيراني أوميد إبراهيمي يعود للأهلي القطري

د ب أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 4:54 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 4:54 م

حسمت إدارة النادي الأهلي القطري قرار عودة المحترف الإيراني أوميد إبراهيمي إلى صفوف الفريق مرة أخرى بعد موسم واحد قضاه مع فريق أوبين البلجيكي.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية أن وسط ملعب المنتخب الإيراني يُتوقع وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد ، من أجل الخضوع للفحص الطبي وقضاء فترة الحجر المنزلي لحين إكمال التعاقد، والعودة للفريق استعدادا للموسم المقبل.

ووفقا للوائح فلا يحق للاعب الالتحاق بالفريق في الوقت الحالي، بإعتبار أنه قادم من الدوري البلجيكي.

وسيوقع إبراهيمي كمحترف آسيوي في خانة الأسترالي شاني لوري الذي ينتهي عقده أغسطس المقبل، حيث مدد عقده لمدة شهرين فقط لكنه لن يستمر في الموسم المقبل مع الفريق.


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