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كورونا في الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات والوفيات

(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 8:26 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 8:26 م

بلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري 4ر30 مليون، حيث ارتفع العدد بنسبة 2 بالمئة، بالمقارنة بنفس التوقيت من اليوم السابق، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء "بلومبرج".

وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 7ر1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وتم تأكيد إصابة 51ر2 مليون حالة ووفاة 539ر125 حالة وفاة في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.


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