أمين عام اتحاد الجامعات العربية: نعمل على نشر المحتوى العلمي العربي على مستوى العالم

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قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة أن الاتحاد يعمل على نشر المحتوى العلمي العربي على المستوى العالمي.

وأشار سلامة -خلال الحلقة النقاشية الثانية التي نظمها اتحاد الجامعات عبر تقنية الاتصال المرئي -إلى الجهود التي يقوم بها الاتحاد لمساعدة الجامعات العربية على ضم المجلات والدوريات التي تقوم باصدارها الى تصنيف سكوبيس الدولي.

بدوره.. قال الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور خميسي حمدي إن الاتحاد يسعى الى مساعدة الجامعات العربية لتمكينها من استكمال متطلبات اضافة اصدارات الجامعات العربية لمنصة سكوبيس التابعة لشركة السٌفير.

وبين أن الاتحاد كلف فريق متخصص في الامانه العامه لمتابعة ومساعدة الجامعات في توفير متطلبات الانضمام وتفريغ البيانات الخاصه بهذه الدوريات، وتقديم الارشادات اللازمة للمعنين من مدراء تحرير المجلات والدوريات العربية.

من جهته.. قال ممثل شركة السفير محمد معوض إن خطة الشركة تهدف الى دعم المنصة الخاصة باتحاد الجامعات العربية وتفعيل ثقافة النشر العلمي الدولي للمجلات العربية.