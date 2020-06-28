أمن القاهرة يداهم وكرًا لبيع الحشيش والترامادول في السلام

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داهمت الأجهزة الأمنية في القاهرة وكرًا لبيع مخدري الحشيش والترامادول في مدينة السلام وتمكنت من ضبط عاطلين اثنين وحرر محضر بالواقعة وأمراللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات للرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام عاطلين بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة "حشيش و أقراص مخدرة " ترامادول " بقصد الاتجار بها متخذان من شقتهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وألقت قوة أمنية القبض عليهما حال تواجدهما داخل الشقة وعثر بداخلها على 8 قطع من مخدر الحشيش المخدر وجوال بلاستيكي " كبير الحجم " يحوي خليط من مادة بيضاء اللون التي تستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر و3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر وبرميل أزرق اللون يحتوى مادة كاوية ومبلغ مالى وأدوات التصنيع.

وأمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار ، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.