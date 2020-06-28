إدارة جوترسلوه المحلية بألمانيا: العديد من الإصابات بالعدوى بمنأى عن بؤرة الفيروس بالمجزر الآلي

(د ب أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إدارة جوترسلوه المحلية بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي البلاد ارتفاعا "ملحوظا" من دون أن يكون للمصابين علاقة بأكبر مجزر آلي بألمانيا وهو مجزر تونيس بذات الولاية الذي تفشت العدوى بين العاملين فيه مؤخرا.

وقالت الإدارة المحلية في جوترسلوه في بيان أصدرته مساء اليوم السبت إن سبب ذلك هو في المقام الأول زيادة عدد الفحوص التي تم إجراؤها مشيرة إلى أن الكثيرين من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وكان فحص حالات الإصابة بالعدوى خلال سبعة أيام شاملة أمس الجمعة (أي من 20 إلى 26 حزيران / يونيو الجاري) كشف عن وجود 75 إصابة جديدة دون أن يكون لهم علاقة بمجزر تونيس المخصص لتصنيع منتجات اللحوم.

كان وزير الصحة بالولاية كارل يوسف لاومان ذكر قبل عدة ساعات وعقب زيارة له إلى مركز الفحوص في جوترسلوه أن حوالي 4100 فحصا أجري بين الجمهور لم يثبت فيها إصابة أحد بالعدوى إلا تسعة أشخاص، لكنه لم يذكر تاريخ هذه الفحوص.