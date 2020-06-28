عمرو أديب: في ناس مقطعة شرايينها من إمبارح بعد التوافق على عقد مفاوضات بخصوص سد النهضة

عبر الإعلامي عمرو أديب عن ارتياحه، لتوصل الاتحاد الإفريقي يوم الجمعة إلى التوافق على عقد مفاوضات حول سد النهضة لمدة أسبوعين؛ للتوصل إلى إبرام اتفاق ملزم للجميع.

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس السبت: «في ناس مقطعة شرايينها من إمبارح لأنهم كانوا مستنيين إن نهاية المفاوضات كانت تبقى إمبارح».

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي أعلن أن هناك توافق بنسبة 90% من القضايا المتعلقة بالسد، وأن مسألة الملء سيتم التفاوض عليها في غضون أسبوعين.

ولفت الإعلامي إلى أن مصر تتعامل بحرص شديد في التعامل مع أزمة سد النهضة.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أنه تم التوافق في ختام قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت الجمعة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل.