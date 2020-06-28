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أفادت قناة "فرنسا 24" مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد فاز في الانتخابات البلدية، في مدينة لوهافر بشمال غرب فرنسا.وأشارت القناة إلى أن فيليب فاز بالانتخابات بنسبة أصوات بلغت 58.8 في المائة.