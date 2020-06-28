 رئيس الوزراء الفرنسي يفوز في الانتخابات البلدية بنسبة 58.8 في المائة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفرنسي يفوز في الانتخابات البلدية بنسبة 58.8 في المائة

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 9:22 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 9:22 م

أفادت قناة "فرنسا 24" مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد فاز في الانتخابات البلدية، في مدينة لوهافر بشمال غرب فرنسا.
وأشارت القناة إلى أن فيليب فاز بالانتخابات بنسبة أصوات بلغت 58.8 في المائة.


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