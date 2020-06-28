وزير التعليم العالي: من المتوقع أن نصل لقمة منحنى إصابات كورونا قريبا ثم نبدأ في الانحسار التدريجي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المرحلة الحالية تشهد انتظام في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه خلال تتبع النموذج الافتراضي لتحليل البيانات لأعداد الإصابات اليومية في الـ15 يومًا الأخيرة يتبين أن مصر ستدخل في مرحلة قمة منحنى الإصابات قريبًا ثم ستبدأ في الانحسار التدريجي الدائم المتوازي لفترة نحو شهر.

وأكد أن النموذج الافتراضي لتحليل البيانات الخاصة بكورونا في مصر يسير بشكل علمي ووفقًا لمناهج علمية عالمية، وأرقام محاسبية، لافتًا إلى أن الارقام المعلنة به ليست قاطعة وإنما تتغير مع التغير اليومي الذي يحدث في أرقام الإصابات.

وناشد وزير التعليم العالي بالالتزام والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة وعدم التعامل معها باستخفاف بالتزامن مع إعادة الفتح التدريجي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و88 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 63 ألفًا و923.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 18 ألفًا و658 حالة، من ضمنهم 17 ألفًا و140 متعافيًا.