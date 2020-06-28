كلوب يكشف: كيف تسبب البوندسليجا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي ؟

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بأن استئناف الدوري الألماني أسهم في فوز فريقه بدرع الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال كلوب إن استئناف الدوري الألماني تحت قيادة كريستيان زايفرت، رئيس رابطة الدوري الألماني، كان يمثل "علامة مهمة".

وأضاف :" بعثت رسالة نصية قصيرة إلى كريستيان زايفرت شكرته لأن هذا (الانتصار) لم يكن ممكنا بدونه".

كان الدوري الإنجليزي قد استأنف مبارياته بعد توقف كورونا، متأخرا بشكل ملحوظ عن الدوري الألماني، وسبق ذلك تكهنات بأن من الممكن وقف المسابقة وإلغاؤها، وكان ليفربول آنذاك متقدما في ترتيب الجدول بشكل كبير لكن لم يكن قد ضمن بعد الفوز بالدرع.

وقد تمكن فريق "الشياطين الحمر" من الفوز بدرع البريمير ليج يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 30 عاما.

وتابع كلوب :"انجلترا نظمت الأمر على نحو رائع تماما، لكن الدوري الألماني هو من أعطى المثال".

وقال كلوب إن المباريات بدون جمهور تنطوي أيضا على شيء جيد "فهي أيضا علامة مهمة على أن من الممكن أن كرة القدم يمكن أن تسير على هذا النحو وتعطي متعة في مشاهدتها، لكن ليس كما ينبغي بطبيعة الحال، لكنها جيدة قدر الإمكان، ولا ينبغي أن يبقى الوضع هكذا، لكنها في الوقت الحالي هي أفضل من لا شيء، بل أفضل كثيرا من لا شيء".