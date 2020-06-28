الليبي سالتو ينفي هروبه من الاتحاد السكندرى

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نفي الليبي أنيس سالتو مهاجم الاتحاد السكندرى ماتردد عن هروبه من الإسكندرية، مؤكدا أنه عاد إلي بلاده في إجازة وسيعود مع فتح خطوط الطيران.

وأرسل سالتو فيديو الي إدارة نادى الاتحاد السكندرى لنفي شائعة هروبه، مؤكدا أنه سافر الي ليبيا بعد استئذان طلعت يوسف المدير الفني وعبد الجليل إمام مدير الكرة.

وأكد سالتو أنه منذ توقف الدورى وهو متواجد بالإسكندرية ولم يرحل إلي بلاده مثل محترفي الفريق، ولكن جاءت فرصة وجود طائرة ليبية ليستأذن الجهاز الفني للسفر الإطمئنان علي أسرته.

وشدد المهاجم الليبي أنه ملتزم بتعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى، ولايوجد داعي لترك الفريق نظرا للمعاملة الطيبة التي يلقاها من الجميع داخل النادى