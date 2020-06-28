تزايد الحفلات والتجمعات في أوروبا يثير المخاوف من ارتفاع إصابات كورونا

بعد أشهر من الإغلاق والعزلة، أفسحت أوروبا، المجال أمام الانطلاقات والحفلات والسهر من جديد؛ ما أثار مخاوف من حدوث ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وضياع التقدم الذي أحرزته دول القارة في مكافحة الوباء، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

- البرتغال

ففي البرتغال، قالت الحكومة يوم الخميس، إنها ستشدد القيود على عدة مناطق في لشبونة اعتبارًا من 1 يوليو للسماح للسكان بمغادرة منازلهم فقط للحصول على الطعام أو الدواء أو العمل، وقصر التجمعات على خمسة أشخاص، جاء هذا الإجراء بعد تقارير عن تجمعات اجتذبت ما يصل إلى ألف شخص.

وكانت البرتغال التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة في البداية واحدة من قصص نجاح الدول الأوروبية ضد الوباء، حيث كانت لاستجابة الحكومة السريعة الفضل في الحد من عدد المتوفين إلى 1549.

ولكن في الأسابيع الأخيرة ارتفع عدد الحالات؛ ما أدى إلى معدل يصنف بين أعلى المعدلات في القارة عندما يتعلق الأمر بالحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة.

إلى جانب حالات التفشي المحلية في حفنة من الأحياء والمحاور الصناعية، أثبتت التجمعات الاجتماعية أنها أرض خصبة للفيروس، حيث تم ربط 76 حالة بحفلة عيد ميلاد في مدينة الجارف، حضرها 100 شخص في وقت سابق من هذا الشهر و20 حالة أخرى مرتبطة بحفلة عقدت بعد ذلك بأيام في أحد المخيمات في جنوب غرب البلاد.

بعد تجمع نحو 1000 محتفل في حفلة شاطئية بالقرب من لشبونة في نهاية الأسبوع الماضي، بدأ المسؤولون في تضييق الخناق على السكان في العاصمة وحولها، وحظروا الشرب في الأماكن العامة ومنعوا المطاعم من تقديم الكحول بعد الساعة 8 مساءً.

- الصحة العالمية تحذر

وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، من أن نحو 30 دولة أوروبية أبلغت عن زيادة في حالات جديدة في الأسبوعين الماضيين.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لأوروبا، للصحفيين يوم الخميس: "شهدت أوروبا الأسبوع الماضي زيادة في الحالات الأسبوعية للمرة الأولى منذ شهور"، ولم يحدد أي من الدول، لكنه أضاف أن الوضع حاد بشكل خاص في 11 دولة.

- فرنسا

وبينما تتخذ الدول إجراءات صارمة ضد غير الملتزمين، تُركت المهمة في فرنسا إلى حد كبير للشرطة، حيث شهد هذا الأسبوع تصادم الشرطة بشكل متقطع مع الآلاف الذين احتشدوا في قناة باريس سان مارتين ومنطقة ماريه في احتفال الموسيقى السنوي.

- ألمانيا

في برلين، حذرت الشرطة أيضًا من ارتفاع في الحريات الزائدة والتصرفات غير القانونية في حدائق المدينة، وفصل أكثر من 100 ضابط في برلين تظاهرة من 3000 شخص في وقت سابق هذا الشهر.

وبين التحليل الذي أجرته صحيفة "الجارديان" هذا الأسبوع، أن إجمالي عدد الحالات قد ارتفع بنسبة 37% في الأسبوع الماضي في ألمانيا، حيث تكافح السلطات للسيطرة على تفشي المرض، في حين شهدت فرنسا زيادة بنسبة 12% في الحالات مقارنة بالأسبوع الماضي.

- إنجلترا

أدى الطقس الأكثر دفئًا وتخفيف القيود إلى تأجيج التجمعات على شواطئ إنجلترا بشكل صادم، ما دفع السلطات إلى استدعاء الشرطة لتفريقهم، في حين لا يزال فيروس كورونا المستجد متفشيًا في البلاد.

ووصلت درجة الحرارة إلى 33.3 مئوية في مطار هيثرو في لندن؛ يوم الخميس، وفقًا لمسؤولي الأحوال الجوية الذين توقعوا أن تسجّل الحرارة درجات قياسية أعلى في ويلز، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتذب حدث تجمع غير قانوني في مانشستر الكبرى لحوالي 6000 شخص.

- إسبانيا

في إسبانيا التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، والتي أبلغت الأربعاء عن أكبر عدد من الحالات في ثلاثة أسابيع، حذر مسؤولو الصحة منذ فترة طويلة من مخاطر التجمعات الاجتماعية.

وقال فيرناندو سيمون، مسؤول الصحة الذي يرأس استجابة البلاد للفيروس، في أواخر شهر مايو بعد مجموعة من الإصابات: "يمكن أن يحدث تفشي واحد فقط بداية وباء جديد على الصعيد الوطني".

ففي الشمال الشرقي للبلاد جرت حفلة عيد ميلاد كان فيها أربعة من 20 شخصًا أو نحو ذلك حالتهم إيجابية.

وبعد أيام، تصدرت حفلة أخرى غير قانونية عناوين الصحف حول العالم وشهدت إسبانيا فرض غرامة قدرها 10.400 يورو، على الأمير البلجيكي يواكيم بعد أن انتهك قواعد الحجر الصحي في البلاد لحضور حفل في جنوب إسبانيا، وقد أثبتت الاختبارات لاحقًا أنه مصاب بالفيروس.

ويستعد المسؤولون الأسبان الآن للأشهر المقبلة، حيث يواجهون ثقافة البلاد العميقة من الأعياد التقليدية القواعد الجديدة للبلاد بشأن التباعد الاجتماعي، حيث تجمع هذا الأسبوع مئات الأشخاص، عدد قليل منهم يرتدون أقنعة بشكل تلقائي في مدينة سيوتاديلا مينوركان على الرغم من إلغاء الاحتفالات الرسمية.