المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: واشنطن نجحت في تحجيم قدرة إيران على التسلح

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، أن واشنطن نجحت في تحجيم قدرة إيران على التسلح وأحبطت تهريب أسلحة إيرانية لميليشيات الحوثي كانت ستستعمل ضد السعودية.

وشدد هوك - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /الأحد/ - على أن العقوبات الأمريكية والدولية على إيران كانت لها فاعلية في ردع نظام الملالي.

وأوضح أنه يقوم حاليا بجوله في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الخطر الظاهر في الأفق، فنحن على بعد أشهر قليلة من انتهاء حظر الأسلحة على إيران المطبق من سنوات.

وأضاف أنه مع انتهاء الحظر، سيسمح لإيران بكل حرية بأن تصدر وتستورد طائرات وحوامات هجومية وغواصات وسفن حربية وصواريخ بمدى 300 كلم، وهذا سيطلق سباق تسلح في المنطقة.

وأشار إلى أن العقوبات صممت لمنع إيران من إنفاق الأموال على الإرهاب وعلى الأسلحة التي يهربونها لوكلائهم، مشيرا إلى اعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني بخسارة طهران 200 مليار دولار بسبب العقوبات، والتي كان ستستخدمها لو حصلت عليها لدعم وكلائها.