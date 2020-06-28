فيلانويفا يقترب من مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى الإمارات

اقترب التشيلي كارلوس فيلانويفا /34 عاما/ لاعب الفيحاء السعودي، من العودة إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، عبر بوابة أحد أندية العاصمة، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مفاوضات جادة بدأت بالفعل لانتقال صانع الألعاب الذي سبق له اللعب للشباب الإماراتي واتحاد جدة السعودي للانتقال لأحد أندية الدوري الإماراتي.

وأشادت الصحيفة بالإمكانيات التي يمتكلها فيلانويفا، حيث أشارت إلى أنه يعد من أبرز الأجانب في الدوري السعودي، بجانب أن قيمته التسويقية لا تزيد على مليون يورو، كما أنه لاعب حر، حيث ينتهي عقده مع الفيحاء خلال شهر يونيو الجاري.