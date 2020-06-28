بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي تعزيز وجوده في حقل الشرارة النفطي، من أجل منع الميليشيات المسلحة من التقدم نحوه وتأمين أحد أهم موارد البلاد من أطماع المرتزقة، برزت أهمية هذا المورد الحيوي مجدداً وسط الصراع الليبي.

وقال مصدر ليبي، اليوم الأحد، إن الجيش الليبي سير دوريات عسكرية في حقل الشرارة النفطي لتأمين المرفق الحيوي، نافياً الأخبار التي انتشرت بشأن عدم سيطرة الجيش على الحقل، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويأتي تأمين حقل الشرارة النفطي من الجيش الوطني الليبي، في إطار مساعيه بالتعاون مع حرس المنشآت النفطية، من أجل حماية حقول النفط اللليبية، وعدم استيلاء الميليشيات والمرتزقة عليها.

وجاء تأكيد الجيش الليبي بإحكام سيطرته على حقل الشرارة، ليحسم الجدل بشأن واحد من أهم الحقول في ليبيا من الناحية الاستراتيجية، لا سيما وأنه ينتج 300 ألف برميل من النفط يوميا.

أهمية حقل الشرارة تكمن في أنه أكبر حقل نفطي في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطيات المؤكدة به نحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا، الأمر الذي جعله على الدوام محط أنظار الميليشيات المسلحة.

ويقع حقل الشرارة، الذي تم اكتشافه عام 1980، في صحراء مرزق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وقد طورته في البداية شركة "بتروم"، وتديره حاليا شركة "ريسول" الإسبانية.

ويشكل إنتاج حقل الشرارة قرابة ثلث الإنتاج الليبي من النفط الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا قبل عامين، ويعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد الليبي، في بلد يعتمد بشكل أساسي على النفط.

وتمثل صادرات النفط الخام في ليبيا ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية لليبيا بنسبة 95%.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعرض حقل الشرارة لهجمات عدة من جماعات مسلحة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج فيه لفترات طويلة، وكبد البلاد خسائر مادية فادحة.

وتعرض الحقل بين عامي 2014 و2018 إلى هجمات عدة أدت إلى خروجه عن العمل لأشهر، على فترات متباعدة، كما دمرت جماعات مسلحة بعض أنابيب النفط التابعة له في أكثر من مناسبة.