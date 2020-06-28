قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة المركزي للعزل الصحي، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بعودة مستشفى النجيلة لمستشفى علاجي طبيعي من جديد، مشيرًا إلى أنه أول مستشفى خصص للعزل الصحي في مصر، والذي بدأ عمله في أول شهر يناير الماضي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المستشفى استقبل 280 مصابًا بكورونا منذ بداية الأزمة، تعافى منهم 215 حالة، وتوفي 20، متابعًا أنه يتبقى الآن 35 حالة بمختلف مستويات الإصابة، والذين سيتم نقلهم بطرق آمنة إلى نزل الشباب في مطروح والعجمي ومستشفى العجمي.

وأشار مدير مستشفى النجيلة المركزي للعزل، إلى أنه بعد نقل الحالات المصابة بكورونا من المستشفى سيتم تعقيمه عدة مرات، وتطهير جميع معداته، لأسبوع كحد أقصى.

وتابع أن بعد ضم 320 مستشفى لخدمة مكافحة كورونا، أصبح هناك مستشفيات تستقبل حالات إصابة بفيروس كورونا في كل المحافظات، لافتًا إلى أن خطة ضم هذه المنظومة من المستشفيات أثبتت نجاحها.