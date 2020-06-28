البيت الأبيض: ترامب لم يسمع الشعارات العنصرية في الفيديو الذي نشره

تدخل البيت الأبيض لإصلاح الضرر الذي تسببت فيه تغريدة الرئيس دونالد ترامب، الذي نشر مقطع فيديو ردد فيه أنصاره شعارات عنصرية تؤكد "قوة البيض" وتفوقهم ، وقال البيت الأبيض إن الرئيس لم يسمع هذه الشعارات .



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في بيان مقتضب: "الرئيس ترامب من أشد المحبين لمنطقة ذا فيليدجيز. لم يسمع العبارة التى تضمنها الفيديو. ما رآه يتمثل فى حماس هائل من جانب أنصاره الكثيرين".



يذكر أن منطقة "ذا فيليدجيز" هي المنطقة التي تم تصوير مقطع الفيديو بها على ما يبدو.



وقد قام الرئيس بحذف التغريدة.