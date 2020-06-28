وزراء الخدمة المدنية العرب يشيدون بجهود التصدي لجائحة كورونا

عبّر وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية العرب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن شكرهم وتقديرهم للجهود المتميزة التي قامت بها القيادات والحكومات العربية وأجهزتها المختلفة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال وضع الخطط، وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لمواجهة مخاطر وتحديات الجائحة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وذكر بيان صدر اليوم /الأحد/ عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أكدوا في اجتماع المجلس الذي عقد بشكل افتراضي عن بعد - أن هذه الجهود كان لها كبير الأثر في الحد من انتشار وتفشي الفيروس في المنطقة العربية، وتخفيف الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.



وثمّن الوزراء التوجيهات والمتابعة المباشرة لقادة الدول العربية التي أكدت على حرص القيادات العليا العربية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وعلى دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز التعاون والتعاضد بين الدول والمجتمعات العربية في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها.



وعقد الاجتماع برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (مصر، الإمارات، السعودية، السودان، سلطنة عُمان، الكويت، والمغرب)، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأستاذ محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية - أنشئت عام 1961 - والمعنية بدعم مسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي والتي تتشكل عضويتها من جميع الدول العربية ممثلة في وزارات الخدمة المدنية والموارد البشرية والوظيفة العمومية.