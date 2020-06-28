محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية، واسترداد هيبة الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وكشف المحافظ، في بيان اليوم الأحد، عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرى " تلبنت أبشيش، وأسطنها، وعزبة عوض حسن" بالباجور بإجمالي مساحة 3180 مترًا مربعًا ، و3 حالات إزالة بقرية "كفر بلشمط" بمنوف بمساحة 180 مترًا مربعًا، وكذا الإزالة الفورية لحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر مربع بقرية "شبراباص" بشبين الكوم، حيث تمت الإزالة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس السبت 454 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 334 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 13 فدانًا و17 قيراطًا، وتنفيذ 87 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1014 مترًا مربعًا، و33 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، وأملاك دولة بإجمالي مساحة 42 فدانًا و17 قيراطًا و18 سهمًا.

وشدد على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.