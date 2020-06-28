 طوكيو تشهد أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا لليوم الثاني بعد رفع حالة الطوارئ - بوابة الشروق
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طوكيو تشهد أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا لليوم الثاني بعد رفع حالة الطوارئ

د ب أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 12:29 م

سجلت العاصمة اليابانية، طوكيو، لليوم الثاني على التوالي رقما مرتفعا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ أن تم رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد، أن الاختبارات أثبتت إصابة 60 شخصا بالفيروس، خلال يوم واحد، وكان عدد المصابين أمس السبت 57 شخصا، ما يعني أن عدد الإصابات الجديدة في اليوم، وصلت الآن إلى حوالي 50 حالة خلال خمسة أيام على الأقل.

وتم تحديد المناطق الترفيهية الليلية في طوكيو كمناطق لعدوى جماعية.

وأظهر عدد الإصابات اليومية الجديدة تراجعا حتى نهاية مايو الماضي، لكن بعد رفع حالة الطوارئ في 25 مايو بدأ الرقم في الارتفاع مرة أخرى في طوكيو.

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