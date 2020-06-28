جامعة أمريكية تعتزم إزالة اسم «ويلسون» بسبب اتهامات بالعنصرية

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أعلنت جامعة برينستون العريقة شرقى الولايات المتحدة، السبت، أنها قررت إزالة اسم الرئيس الأمريكى الراحل وودرو ويلسون عن كليتها للعلاقات الدولية بسبب «سياساته وآرائه العنصرية»، بحسب شبكة سكاى نيوز.

وويلسون (1856ــ1924) الذى حكم الولايات المتحدة بين العامين 1913 و1921، اشتهر بكونه الأب المؤسس لعصبة الأمم (التى خلفتها لاحقا الأمم المتحدة)، والرئيس الذى أنهى الانعزال الأمريكى.

لكن فى بلاده سمح الرئيس الثامن والعشرون للولايات الجنوبية بممارسة الفصل العنصرى، وسمح كذلك للوزارات الفيدرالية بفصل موظفيها السود عن أولئك البيض، بحسب منتقدين.

وقال كريستوفر إيسجروبر، رئيس جامعة برينستون، فى بيان إن «سياسات (ويلسون) وآراءه العنصرية تجعل اسمه غير مناسب لكلية يتعين فيها على الطلاب والموظفين والخريجين الانخراط بشكل كامل فى مكافحة آفة العنصرية».

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا القرار وافق عليه مجلس الإدارة، وقال إن ويلسون «مارس الفصل العنصرى فى الخدمة العامة فى هذه البلاد بعد سنوات من إلغاء الفصل العنصرى فيها، مما أعاد أمريكا إلى الوراء فى سعيها لتحقيق العدالة».

وأثار مقتل جورج فلويد (46 عاما)، المواطن ذو الأصل الإفريقى، الذى قضى فى نهاية مايو اختناقا تحت ركبة شرطى أبيض فى منيابوليس، موجة غضب عارم فى الولايات المتحدة، أشعلت تظاهرات احتجاجية فى سائر أنحاء البلاد، تخلل بعضها أعمال شغب.

وفى الأسابيع الأخيرة، تكثفت الدعوات لإزالة نصب تذكارية لشخصيات تمثل الماضى العنصرى للبلاد وتمجد الجيش الكونفيدرالى خلال الحرب الأهلية (1861ــ 1865)، فى احتجاجات أعادت إحياء الجدل الحساس حول إرث العبودية فى الولايات المتحدة.