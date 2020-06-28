التضامن تضع قواعد عودة الموظفين للعمل بديوان الوزارة

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أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قواعد عودة الموظفين للعمل، بعدما قررت عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقته الوظيفية، اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 28 يونيو مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

واستثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابين بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والأمراض التنفسية الحادة، وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي.

ويمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة مرضية استثنائية بحد أدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقا للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته.

ويمنح إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس.

وأكدت القباج ضرورة مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي باستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس، ووفرت الوزارة الكمامات والمطهرات لهذا الغرض.