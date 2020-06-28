 عمرو أديب: مصر تتعامل بحرص في أزمة سد النهضة.. والحروف في الاتفاقيات قد تتحول لحبال حول رقبتك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب: مصر تتعامل بحرص في أزمة سد النهضة.. والحروف في الاتفاقيات قد تتحول لحبال حول رقبتك

حسام عماد
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 1:35 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دخول الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة قد ينتهي بالتوصل إلى اتفاق، وهو ما يظهر في الوقت الحالي، مؤكدا أن مصر تحسن التعامل مع الأمر للتوصل إلى اتفاق.

وعما آلت إليه أزمة سد النهضة، أضاف «أديب»، ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه على قناة «MBC مصر»، مساء السبت، أن موضوع سد النهضة مصر تتعامل فيه بحرص شديد، مشيرا إلى أن العراق الذي يمر فيه نهري دجلة والفرات، تركيا بنت منذ عامين سدا عليه يسمى إليسو، واليوم بسبب ذلك وجد أن الكثير من الأراضي التي كان يمر بها هذا النهر أصبحت أراض بور.

وتابع: «الحاجات دي مفيهاش هزار، حط المفردات، لأن الحروف في الاتفاقيات تتحول إلى أحبال حول رقبة من يتهاون في صياغتها، وأرى أن بعد أن تنتهي كل هذه الأشياء ننظر لحسن الجوار والتعاون والتنمية مع دول زي إثيوبيا، خاصة إن مصر عملاق الكهرباء في إفريقيا».


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