حليمة بولند تثير الجدل بحديثها عن علاقتها بمعمر القذافى

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تطرقها للحديث عن علاقتها بالزعيم الليبى السابق، معمر القذافى والطريقة التى كان يعاملها بها.

جاء ذلك فى مقابلة أجرتها الإعلامية الكويتية مع قناة بركة، الجمعة، وقالت فيها: «بعيدا عن السياسة، بعيدا عن أفكار تخريبية لملك ملوك إفريقيا، القائد معمر القذافى، بعيدا عن الخيمة التى وضعت لحياكة المؤامرات ضد دول الخليج بعيدا عن الحروب الأهلية التى كان يسعى لها وللفوضى ولكل هذه الأمور، أتكلم إنسانيا وعلى الصعيد الشخصى، هو كان معاى رائع بكل معنى الكلمة..»، بحسب شبكة سى إن إن الأمريكية.

وتابعت قائلة: «كان (معمر القذافى) معى طيب وكان معى حنون وكان معى كريم وكان معى يناقشنى حتى بفوازيرى لأنهم كانوا يقولوا لى قبل أن آتى، حارساته الشخصيات سلمى ومبروكة أن القائد كان يتابعنى ويتابع فوازيرى كل يوم فى رمضان فهذا الموضوع خلاه يكرمنى كأفضل إعلامية عربية..».

وأضافت: «اليوم لما نجلس نتكلم عن الفن والإعلام والجمال بعيدا عن السياسة وقذارة السياسة إن صح التعبير لأن ما حدث فى قذارة وهذه خيانة عظمى للوطن ويجب أن يحاكموا لأن فى أحزاب مرتزقة عنجد يعنى حكم الإعدام فيهم قليل بصراحة..».