علق الأرجنتيني دييجو كوستا، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على الفوز الذي حققه فريقه مساء السبت، على حساب ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارًا مهمًا بهدفين لهدف، سجلهما ساؤول نيجيز في الدقيقة 59 ودييجو كوستا من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة: «في الحقيقة فريقي يعمل بكل ما أوتي من قوة واللاعبون يستجيبون للأمر، لقد كانت مباراة اليوم صعبة للغاية دفاعيًا لأن الخصم يدافع بشكلٍ جيد للغاية، لم نجد طريقنا نحو مرماهم في الشوط الأول، ولم يقوموا بأي هجمة مرتدة لإيجاد المساحات، ولكن التغييرات حسنت من شكل الفريق في الشوط الثاني».

وأما بالنسبة إلى التغييرات الكثيرة الذي قام بها ألافيس في تشكيلته الأساسية، فقال: «لم يفاجئني الأمر بسبب سجل مباريات جميع الفرق، نحن قمنا بخمس تغييرات في تشكيلتنا اليوم وسبع تغييرات أمام ليفانتي، نحن المدربون نريد مشاهدة جميع اللاعبين يشاركون ويقدمون أداءً جيدًا».

وفيما يتعلق بانتهاء الشوط الأول بالتعادل للسلبي، فتابع: «علينا أن نعمل على هذا الأمر ونطور من أداءنا في الشوط الأول لنتمكن من تسجيل الأهداف، هذا أحد العوامل التي طورنا منها بأنفسنا في السنوات الماضية، في كالديرون كنا نحقق نتائج جيدة في الشوط الأول، ما كان يجعلنا أكثر هدوءً في الشوط الثاني».

وعن ركلة الجزاء التي احتسبتها تقنية الفيديو لماركوس يورينتي فأنهى تصريحاته قائلًا: «لم أشاهد الصور، ما أعرفه هو أن يورينتي كان يركض بالكرة بسرعة كبيرة، في الحقيقة لقد أمدنا يورينتي، كوستا وكاراسكو بسرعة وقوة كبيرة».