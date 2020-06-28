وزير النفط العراقي: من مصلحتنا الالتزام بقرار «أوبك» وحلفائها بخفض الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أن من مصلحة العراق التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة للعمل معا من أجل رفع القيمة السوقية للثروة النفطية والالتزام بالتوقيتات الزمنية لاتفاق خفض إنتاج النفط للأشهر المتبقية من العام الحالي.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "الصباح" الحكومية، نشرتها اليوم الأحد، أنه تم "تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذا لتلك الالتزامات".

وذكر الوزير العراقي أن "الحوارات مستمرة مع إقليم كردستان حول موضوع النفط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمحددات وقرارات منظمة أوبك، وأن لا يزيد إنتاج النفط الخام في إقليم كردستان عن 370 ألف برميل يوميا"، لافتا إلى أن "النقاشات مستمرة لإعادة ترميم العلاقة بين المركز والإقليم. وأن تكون جميع حقول النفط خاضعة لسياسة نفطية واحدة وإدارات الثروات ضمن السياسة الاتحادية وفق الدستور العراقي".

وتحدث الوزير عن تجربة جولات التراخيص النفطية، وقال إنها "ليست سيئة رغم الإخفاقات التي شهدتها في مرحلة معينة"، لكنه أشار إلى أنها "ساهمت في تطوير الصناعة النفطية وزيادة إمكانيات البلاد في عمليات الإنتاج والتصدير". وقال: "هناك بعض الملاحظات نعمل على معالجتها".

وذكر أن "لدى وزارة النفط خطة واضحة لزيادة إمكانيات العراق التصديرية عبر إكمال تنفيذ شبكة أنابيب التصدير البحرية".