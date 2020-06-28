محافظ الغربية: تمكين الشباب مطلب وطني لدعم التنمية الشاملة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن تمكين الشباب مطلب وطني لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال ترأسه للجنة المقابلات الخاصة بفريق متطوعي الغربية، وأجريت المقابلات بمقر ديوان عام المحافظة، والتي تقدم لها اليوم الأحد 19 شابا وفتاة.

حضر المقابلة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود ممتاز عضو المكتب الفتي للمحافظ ومنسق الفريق.

كانت محافظ الغربية، أنهت الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعي الغربية، والتي استمرت على مدار يومين بالأسبوع الماضي ضمن المرحلة الثانية لتشكيل الفريق بحضور 251 شابا وفتاة، وذلك بقاعة المجلس المحلي لمحافظة الغربية.