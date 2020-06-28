رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الشروق»: إلغاء ندب معلمين اثنين لظروف صحية

خليل: لم نتلق أي شكوى من امتحان الحديث



أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، إنهاء ندب معلمين اثنين نتيجة لظروفهما الصحية بناءً على طلبهما، مؤكدًا أنها ظروف صحية عادية.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الشروق»، أن التدابير الاحترازية في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية تسير على ما يرام وبشكل جيد جدًا، مُضيفًا أن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس تفقد عدة لجان اليوم واطمئن على سير عمل الامتحان، لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، في امتحان مادة «الحديث».

وأوضح، أنهم لم يتلقوا أي شكوى من امتحان الحديث، وأن الطلاب وجدوه في مستوى الطالب المتوسط وسط حالة ارتياح عام لتلك المادة التي تُعد سهلة.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي غدًا الإثنين امتحان مادة «القرآن الكريم» تحريريًا، وطلاب شُعبة العلوم الإسلامية امتحان مادة «الحديث».

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 - 2020، من القسم الأدبى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويبلغ عدد مراكز التصحيح 18 مركز على مستوى الجمهورية.

وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.