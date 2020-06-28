متحدث «مجلس الوزراء»: عودة الخدمات الطبية ببعض المستشفيات لرعاية أصحاب الأمراض المزمنة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن النظام الصحي المصري مازال متماسكا رغم انهيار أنظمة صحية في دول أخرى، بسبب الضغط الكبير على الأطقم الطبية، ما يدل على أن الدولة المصرية تحولت بشكل مع أزمة كورونا.

وعن مستشفيات العزل، أضاف «سعد»، في مداخلة ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية كانت تركز خلال الفترة الماضية على علاج فيروس كورونا، ما تسبب في تقاعس بعض أصحاب الأمراض المزمنة يهمل متابعة حالتهم الصحية، ما ينتج أمورا خطيرة، ما جعل الحكومة تعيد عمل الخدمات الطبية في بعض المستشفيات.

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وأكد أن أعداد الوفاة بسبب فيروس كورونا كان أحد أسبابها غياب الرعاية الفردية من الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا توسع المستشفيات في تقديم الخدمات الطبية، لرعاية وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه رغم الأزمات التي تمر بالعالم اقتصاديا ومن فيروس كورونا المستجد لايزال الوضع الاقتصادي جيدا ويحمل الكثير من الآمال في المستقبل .