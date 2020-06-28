سيمبا يتوج بالدوري التنزاني كأول بطولة إفريقية تستكمل في زمن كورونا

توج سيمبا بلقب الدوري التنزاني لكرة القدم، رغم تعادله السلبي أمام مضيفه تنزانيا بريزون سبور، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ 32 من المسابقة.

بتعادله في مباراة اليوم، رفع سيمبا رصيده للنقطة 79 بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، قبل 5 جولات من البداية، مع تفوق الفريق في المواجهات المباشرة.

ونجح الفريق الأحمر في التتويج بلقب الدوري التنزاني للمرة الـ21 في تاريخه، مقابل 22 لقب لصالح غريمه التقليدي نادي يانج أفريكانز.

وكان الدوري التنزاني أول العائدين في القارة الأفريقية بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أن الاتحاد التنزاني لكرة القدم سمح باستئناف النشاط الكروي بحضور الجماهير، كما أصدر قرارًا في مارس الماضي يدعو لاعبي الدوري المحلي لـ "الامتناع" عن المصافحة بالأيدي، مع استبدال المشهد المعتاد قبل انطلاق المباريات بـ"المصافحة بالأقدام".