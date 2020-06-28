محمد علي خير: «ثورة يونيو» محصلة صراع أمريكي سوفيتي بدأ في العام 1979

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الثلاثاء المقبل يوم عظيم، إذ يوافق 30 يونيو الذي اندلعت فيه ثورة في عام 2013، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو محصلة لنتيجة صراع أمريكي سوفيتي بدأ في عام 1979.

وعن تفسيره لما حدث، أكد «خير»، خلال برنامج «»المصري أفندي»، مساء السبت، أنه لا يتحدث عن مؤامرات ولكن مصالح دول كبرى تشابكت مع بعضها، وعلى الشعوب القبول أو الفرض بأن تكون أداة لتحقيق مصالح دول كبرى.

أضاف أن القصة بدأت في عام 1979 في دولة أفغانستان الآسيوية، حيث كان الحكم ملكيا منذ 1933 وحتى 1979، وابن عم الملك الذي كان رئيسا للوزراء استولى على الحكم في عام 1973، وظل في الحكم لأربعة أعوام، وتبعت الأحزاب في المجتمع الأفغاني المسلم بتبني أفكار شيوعية سوفيتية واستولت على الحكم؛ ما أحدث اضطرابات، وفي عام 1979 دخل 115 ألف جندي تابعا للاتحاد السوفيتي للسيطرة على أفغانستان.

وأوضح «خير» أن الاتحاد السوفيتي دخل تحت غطاء حماية الأحزاب الاشتراكية، بينما جيشت الولايات المتحدة المسلمين ضد الاتحاد السوفيتي مستغلة الوضع في هذا البلد الآسيوي، ودعمت بعض الدول المجاورة لأفغانستان الثوار الأفغان، ما قلب الحرب إلى دفاع عن الإسلام والمسلمين باستخدام الإعلام الغربي، وتمويل من بعض الدول الكبرى، ما جلب الكثير من الشباب المسلم إلى أفغانستان عبر باكستان.

أشار إلى زيارة قادة أفغانستان لمصر، وبلدة الرئيس المصري الأسبق وتعهد السادات بدعمهم بالمال والعتاد، واستمرت المعركة 10 سنوات حتى عام 1989، وجرى خلالها الثورة الإيرانية، وجاء بعدها سقوط الاتحاد السوفيتي، موضحا أن حرب أفغانستان أنتجت ظهور شباب مستعد للحرب ويمتلك الكثير من أموال الإغاثة، ولا يعرف شيئا سوى القتال، ما حول دفتهم إلى قتال العرب والمسلمين، وانتشارهم في بعض الدول، واستغلالهم لتقلبات وأحداث شعبية.

وأكد أن جنوح بعض الإسلاميين إلى الوصول إلى الحكم لاقى قبولا من أمريكا، ما وضع لهم قدما في المنطقة ولكن جاءت ثورة يونيو لتقضي على كل هذه الأحلام والمشروعات.